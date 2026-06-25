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ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ETHANOL BLENDING PROGRAMME
ETHANOL BLENDING PROGRAMME (ANI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 25, 2026 at 12:08 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ E20 ਬਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਡਰ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਟ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

  1. ਕੱਚਾ ਮਾਲ: ਈਥਾਨੌਲ ਕੁਦਰਤੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ, ਗੁੜ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਨਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਗੁਣ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਮ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਖ਼ਤ ਈਂਧਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਫੀਸਦੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ E20 ਬਾਲਣ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਨੇੜੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਈਥਾਨੌਲ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੰਡ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਂਧਨ ਈਥੇਨੌਲ ਵਿੱਚ ਡੀਨੇਚੁਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। E20 ਈਂਧਨ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਾਲਣ ਕੈਪਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ E20 ਬਾਲਣ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਕੀ E20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਅਵੈਧ ਹੈ?

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ E20 ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਅਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ICICI ਲੋਂਬਾਰਡ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ E20 ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ E27 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਮਦਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

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