ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ Nothing ਅਤੇ CMF ਦੇ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, 1100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਏ ਬਰਾਮਦ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Nothing ਅਤੇ CMF ਦੇ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
Published : February 19, 2026 at 1:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ Nothing ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ Nothing ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ Nothing ਅਤੇ CMF ਦੇ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ Nothing ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਿਸ ਇਵਾਂਗੇਲਿਡਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ Nothing ਅਤੇ CMF ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਸਲੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Nothing ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
Nothing ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 1100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲੀ ਚਾਰਜ਼ਰ ਅਤੇ TWS ਏਅਰਬੱਡਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ Nothing ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਡ CMF ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਕਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। Evangelidis ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਉਪਕਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਆਫਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। Nothing ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ Nothing ਅਤੇ CMF ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ Nothing ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Nothing ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ?
Nothing ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਟਿਪ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ, ਅਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਨਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। CMF ਨੇ ਅਸਲੀ ਚਾਰਜਰਾਂ 'ਤੇ CMF by Nothing Original ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Being the fastest-growing brand comes with unwanted attention.— Nothing India (@nothingindia) February 18, 2026
Recently, we’ve seen a rise in counterfeit products trying to imitate Nothing and CMF. Our customers are the ones who are impacted, and we’re committed to shutting this down.
Working closely with local authorities,… pic.twitter.com/JXFTRPhDGb
Nothing ਦਾ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ
Nothing ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, Nothing ਨੇ 2025 ਦੇ ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Nothing 4 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Nothing Phone 4a ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-