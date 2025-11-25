Gemini Nano Banana Pro ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਕਲੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ
Gemini Nano Banana Pro ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ AI ਤਕਨੀਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ Google ਦੇ Gemini AI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ Gemini Nano Banana Pro ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ AI ਤਕਨੀਕ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਕੈਰੇਟਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, 4K ਇਮੇਜ ਜੇਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਿਟਿੰਗ, ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ Nano Banana Pro ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਅਲ-ਵਰਲਡ ਯੂਜ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਿੰਕਡਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਏਆਈ ਇੰਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੈਕਸਟ ਕੋਇਟਬੋਰਡ ਸਮਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ।
ਪਰ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ Google Nano Banana Pro ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਿਲਿਅਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਨਕਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਇਹ ਕਾਬਿਲਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਵੀ Nano Banana Pro ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ AI ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਈਡੈਂਟਿਫਾਇਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਗਲਤ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ Nano Banana ਪ੍ਰੋਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Google ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ Nano Banana Pro ਨਾਲ ਬਣੀ ਤਸਵੀਰ Gemini ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ Nano Banana Pro ਤੋਂ ਬਣੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ Invisible SynthID ਵਾਟਰਮਾਰਕਿੰਗ ਲਗਾਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬਣਾਈ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਲੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ Gemini ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 'ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ,' 'ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ,' ਜਾਂ 'ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ' ਸੀ।
