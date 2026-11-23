ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਹੋਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ?
FADA ਨੇ 2026 ਦੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 23, 2026 at 4:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: FADA ਵੱਲੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਦੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 2.21 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੇ 55,25,490 ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। 2024 ਦੇ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 23.95 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ GST 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।
2026 ਦੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਰਿਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ।-ਸਾਈ ਗਿਰੀਧਰ, ਫਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 3.67 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 43.13 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 7.13 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 1.56 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ।
ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 5.32 ਫੀਸਦੀ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 2.24 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 26.06 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 7.16 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 7.49 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਈ।
ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2024 ਦੇ ਤਿਓਹਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 16.43 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। FADA ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਪਰ ਧਨਤੇਰਸ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ 52.62 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 5,09,667 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 61.1 ਫੀਸਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 72.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 154.6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਦੋਗੁਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ।
FADA ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 10 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ, ਬਿਹਤਰ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀਲਰ ਸਗੰਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟੇਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
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