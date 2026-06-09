ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ
FADA ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : June 9, 2026 at 12:16 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: FADA ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 9.55 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 25.31 ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਤਾਰੀਆਂ।
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਧਣ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹੀਨੇ-ਦਰ-ਮਹੀਨੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 6.75 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ FADA ਨੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਸਮੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਗਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 23.5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 4,02,591 ਯੂਨਿਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਸੇਗਮੈਂਟ ਲਈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੇਗਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ 18.80 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 30.35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਧੀਆਂ ਬੁੱਕਿੰਗ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਅਤੇ SUV ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ FADA ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ CNG ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 23.34 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ EV ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 6.63 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਇੰਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ।
ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 18.44 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.54 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 11.75 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 4.74 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਲੀਅਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। FADA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੇ 6.11 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9.25 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। FADA ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ EV ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ EV ਰਿਟੇਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ EV ਅਤੇ CNG ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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