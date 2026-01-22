ਹੁਣ WhatsApp Web 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਈਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
WhatsApp Web 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵਾਈਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਲ ਫੀਚਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : January 22, 2026 at 5:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਦੀ ਮੈਸਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵਾਈਸ ਕਾਲ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਿੰਡੋ ਜਾਂ ਮੈਕ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧਾ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਟਸਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੀਚਰਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ WABetaInfo ਨੇ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
WhatsApp is working on voice and video calls for group chats on Web!— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 19, 2026
WhatsApp is developing group call support for the web client, allowing all users to participate in calls regardless of the device they are using.https://t.co/EdlTwX6Iqy pic.twitter.com/YcivbWwUZ4
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਲਿੰਗ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਸਨਲ ਚੈਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਕਾਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 32 ਲੋਕ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 8 ਜਾਂ 16 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਲਿੰਕ ਫੀਚਰ
ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਲਿੰਕ ਫੀਚਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਵਾਇਸ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਟਸਐਪ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਲ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਵਾਇਸ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਯੂਜ਼ਰ ਕਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਖਤਮ ਟਾਇਮ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
WABetaInfo ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਹੀ। ਇਸਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜ਼ੂਮ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਵਰਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਲਈ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
