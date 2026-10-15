Facebook ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 'Your Algorithm' ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਰੀਲਾਂ

Facebook ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 'Your Algorithm' ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਰੀਲਾਂ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ 'Your Algorithm' ਟੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 15, 2026 at 7:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਹੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ 'Your Algorithm' ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਫੀਡ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
'Your Algorithm' ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ?
ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਫੀਡ 'ਤੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਈਕ, ਕੰਮੈਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਟ ਦਿਖਾਉਦਾ ਸੀ। ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੀਡ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਡਾਟ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
We’re introducing Your algorithm on Facebook, an AI-powered tool that lets you shape what you see in your Feed and Reels by telling us in your own words. https://t.co/XN158Mn2Dq— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) October 13, 2026
ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ Large Language ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੀਡ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Interested ਜਾਂ Not Interested ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਸੰਦ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਈਕ, ਕੰਮੈਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਫੀਚਰ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ Algorithm ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋੜ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇਸੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
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