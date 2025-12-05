Facebook ਅਤੇ Instagram ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ, ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੱਬ, ਸਮਾਰਟ ਏਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਕਵਰੀ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : December 5, 2025 at 3:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵੀ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,"ਸਹਾਇਤਾ ਅਕਸਰ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਆਓ ਨਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ।"
ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੱਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਸਰਚ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ
ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ: ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ iOS ਅਤੇ Android ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Meta ਨੇ ਇੱਕ AI ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, AI ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਏਆਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲੌਗਇਨ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਕਾਊਂਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਆਸਾਨ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। SMS ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 30% ਵਧੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ: ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ, ਲੌਗਇਨ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਦੋ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ: ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਪਾਸਕੀਜ਼: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਟੂਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ।
