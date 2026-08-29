ETV Bharat / technology

GTA 6 ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਲੁੱਕ ਹੋਇਆ ਰਲੀਜ਼, Netflix 'ਤੇ ਆਈ 26 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੇਮਿੰਗ ਫੁਟੇਜ

ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਜ਼ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ 6 ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗੇਮਪਲੇ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੂਸੀਆ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇ ਹਨ।

GTA VI
GTA 6 ਗੇਮਪਲੇ (Rockstar Games)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2026 at 12:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਜ਼ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਥੈਫਟ ਆਟੋ VI (Grand Theft Auto ) ਦਾ ਬਹੁਤ-ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗੇਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

GTA 6 ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮਪਲੇ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ Netflix 'ਤੇ ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਗੇਮਪਲੇ ਪਲੇਅਸਟੇਸ਼ਨ 5 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ, ਲੂਸੀਆ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਹਨ। ਲੂਸੀਆ GTA ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਈਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਆਮੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਾਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਸੀਨਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਪਲੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

GTA 6 ਗੇਮਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

ਦੋ ਖੇਡਣ ਯੋਗ ਪਾਤਰ: GTA 5 ਵਾਂਗ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਖੇਡਣ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੂਸੀਆ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਨੀ-ਐਂਡ-ਕਲਾਈਡ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੇਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਈਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ

ਮਿਨੀਮੈਪ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ GPS ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੇਮਰ ਲੂਸੀਆ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਐਵਰਗਲੇਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਨਬੋਟ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਇਆਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੈੱਟ ਸਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

GTA 6 ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਕਲੱਬਿੰਗ, ਡੌਲਫਿਨ ਨਾਲ ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਈ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਸਨ।

ਵਧੇਰੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ NPCs

ਨਾਨ-ਪਲੇਏਬਲ ਪਾਤਰ (NPCs) ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਯੋਗਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜੇਸਨ ਇੱਕ ਹਾਲਵੇਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਯਾਨਿ ਕਿ ਗੇਮਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਝਿੜਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਪਲੇਲਿਸਟ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਆਉਟ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

GTA 6 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ

Lucia ਅਤੇ Jason ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਪਾਤਰਰੋਲ
Luciaਔਰਤ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ
Jasonਮੁੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਦਾਰ
Boobyਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਪਰਕ
Brain ਅਤੇ Lorieਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੋੜਾ ਜੋ ਡਰੱਗ ਰਨਰ ਹਨ
Raul Batistaਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੈਂਕ ਲੁਟੇਰਾ ਜੋ ਲੂਸੀਆ ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਦੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਦਾ ਹੈ
Val

ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ

Andres De Leonਇੱਕ ਅਮੀਰ ਗਾਹਕ ਜੋ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
Petra NavarroAndres De Leon ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਮੁੰਡੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ

GTA 6 ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪਲੇਅਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਅਤੇ Xbox ਸੀਰੀਜ਼ X|S 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ₹5,999 ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹7,499 ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

GTA 6 GAMEPLAY
GRAND THEFT AUTO VI
GTA VI LUCIA JASON
GTA 6 RELEASE DATE
GTA VI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.