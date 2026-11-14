SpaceX ਦੇ ਬੂਸਟਰ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, 'ਡਬਲ ਕੈਚ' ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ Starship
SpaceX ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ Launch tower 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 14, 2026 at 3:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੇਸਐਕਸ (SpaceX) ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ 'ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ' (Starship) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਪੈਡ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਬੂਸਟਰ (booster) ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ (Gulf of Mexico) ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਔਰਬਿਟ (ਕਲਾਵੇ) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੈਸਟ ਸੀ।
ਪੂਰੀ ਉਡਾਣ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ
ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਾਸ ਸਥਿਤ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਡਾਣ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਪੈਡ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਟਾਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬਾਹਾਂ (Mhanical arms) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ "ਡਬਲ ਕੈਚ" (Duble catch)ਯਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ।
ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ (ਰੀਸਾਈਕਲ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਇੰਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਡਾ (ਬੇਸ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਹੈ ਯੋਜਨਾ
ਕਲਾ (ਔਰਬਿਟ) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 'ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ' (Starship) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 26 ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ 'ਸਟਾਰਲਿੰਕ' (Starlink) ਉਪਗ੍ਰਹਿ (ਸੈਟੇਲਾਈਟ) ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 'ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ' ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਲਈ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 170 ਮੀਲ (275 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਚੱਕਰ (ਔਰਬਿਟ) ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ।
ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 'ਸਪੇਸਐਕਸ' (SpaceX) ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ 'ਸਟਾਰਬੇਸ' (Starbase) ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੂਸਟਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਾਪਸ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ
'ਸਪੇਸਐਕਸ' ਦੀ ਲਾਂਚ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕੇਟ ਟਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੈਰ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। 236 ਫੁੱਟ (72 ਮੀਟਰ) ਉੱਚਾ ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 171 ਫੁੱਟ (52 ਮੀਟਰ) ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਯਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਕੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ 407 ਫੁੱਟ (124 ਮੀਟਰ) ਬਣਦੀ ਹੈ। 'ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ' (Starship) ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 14 ਟੈਸਟ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਡਾਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਮਲਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ।ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਟ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸਦੇ 'ਸਵੈ-ਵਿਨਾਸ਼' (self-destruct) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਚੱਕਰ (ਔਰਬਿਟ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੇਸ-ਐਕਸ (SpaceX) ਨੇ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
'ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ' ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਪੇਸ-ਐਕਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਤੋਂ 'ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ' ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 'ਨਾਸਾ ਟੈਕ ਸਮਿਟ' (NASA Tech Summit) ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਪੇਸ-ਐਕਸ ਦੇ 'ਲਾਂਚ' ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਕੋ ਡਨਚੇਵ (Vice-Premier Keko Dunchev) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ (reusability) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10, 100, 1,000, 10,000 ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 100,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਫਾਲਕਨ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦੀ ਲਵੇਗੀ ਥਾਂ
ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਾਲਕਨ ਰਾਕੇਟ ਕੇਪ ਕੈਨੇਵਰਲ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਲਈ ਫਾਲਕਨ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਫਾਲਕਨ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ।
ਰਾਕੇਟ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੋਂਟਚੇਵ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਫਾਲਕਨ ਰਾਕੇਟ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਨਾਸਾ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਰਟੇਮਿਸ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਲੂ ਓਰਿਜਿਨ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਨਾਸਾ ਆਰਟੇਮਿਸ IV ਚੰਦਰਮਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ) ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ੋਸ ਦੇ 'ਬਲੂ ਮੂਨ' ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ
ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਆਰਟੇਮਿਸ-III' (Artemis-III) ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ-ਪੱਥ (orbit) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਯਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ (docking) ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 'ਬਲੂ ਮੂਨ' (Blue Moon) ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ' (Starship) ਨਾਲ ਇਹ 2028 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 'ਆਰਟੇਮਿਸ' ਚੰਦਰਮਾ ਉਤਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
'ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ' ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਸਾ (NASA) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੈਰੇਡ ਆਈਜ਼ੈਕਮੈਨ ਨੇ 'X' (ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ 'ਆਰਟੇਮਿਸ III' ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 'ਸਟਾਰਲਿੰਕ' (Starlink) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
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