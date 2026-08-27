ETV Bharat / technology

Explainer: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

hybrid cars VS electric cars
hybrid cars VS electric cars (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2026 at 9:51 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ PM Drive ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਮਾਈਲਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

PM E-Drive ਸਕੀਮ

PM ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਰਾਈਵ PM E-Drive, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਯੋਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ, ਈ-ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਸਾਂ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗ EV ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

hybrid cars VS electric cars
hybrid cars VS electric cars (ETV Bharat)

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ GST ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ GST ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਮ GST ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ GST ਰੇਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ EV ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗ EV ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ PM E-Drive ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ FAME-II ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉ ਉਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ?

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਾਇਲਟੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਫਿਊਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਬੈਟਰੀ ਰੇਂਜ, ਵਾਰੰਟੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ 507 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਅਰ-ਰਿਵਿਊਡ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ EV ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM E-Drive ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਧਣ ਕੁਸ਼ਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਧਣ ਭਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ CO₂ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਕਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

hybrid cars VS electric cars
hybrid cars VS electric cars (ETV Bharat)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ?

2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ EVs ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਘੱਟ ਆਉਦੀ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  1. EVs ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਬੈਟਰੀ, ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  2. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 40°C ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ SAE ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ EV ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. EVs ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਜਾਂ ਵਰਕਪਲੇਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  1. ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  2. ਬੈਟਰੀ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
  3. ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਘੱਟ ਹੈ।
  4. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

2025 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 4.25 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 8.22 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ EV ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 83.63 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ?

ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮੀਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ PM E-DRIVE ਸੇਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ VAHAN ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, PM E-DRIVE ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13,83,259 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12,17,684 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ, 4,135 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, 1,61,437 L5 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਾਇਲਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ EV ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਘੱਟ ਖਰਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਾਇਲਟੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਨਤਕ EV ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੋਬਾਇਲਟੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲ ਸਕੋ ਅਤੇ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਮੋਬਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਹਾਈ-ਵੇ ਕ੍ਰੂਜਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਈਲੇਜ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੇਂਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਾਈਲੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

BENEFITS OF ELECTRIC CARS
GST FOR ELECTRIC VEHICLES
KEY POINTS ABOUT ELECTRIC CARS
KEY POINTS ABOUT HYBRID CARS
HYBRID CARS VS ELECTRIC CARS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.