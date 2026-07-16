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Explainer: CAPTCHA ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

CAPTCHA ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੋਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

WHAT IS CAPTCHA
WHAT IS CAPTCHA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 4:49 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੁਸੀਂ ਕਦੇਂ ਨਾ ਕਦੇਂ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'I'm not a robot' ਯਾਨੀਂ 'ਮੈਂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ' ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ, ਪੁਲ ਜਾਂ ਬਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ CAPTCHA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

CAPTCHA ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?

CAPTCHA ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart ਹੈ। ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਬੋਟ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਚਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?

CAPTCHA ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਂਕਰ ਬੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਰਚ ਇੰਜਣ AltaVista ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲਿੰਕ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕੇ। 1997 ਵਿੱਚ Sanctum ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2003 ਵਿੱਚ ਕਾਰਨੇਗੀ ਮੇਲਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੁਈਸ ਵਾਨ ਆਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਬਲੂਮ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ CAPTCHA ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ CAPTCHA ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਇਸ ਲਈ ਤੋੜੇ-ਮਰੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ OCR ਯਾਨੀ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ CAPTCHA?

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੋਟ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, CAPTCHA ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਲੂਈਸ ਵਾਨ ਆਹਨ ਨੇ reCAPTCHA ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਚੈਲੇਂਜ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

2009 ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ reCAPTCHA ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2012 ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਲੇਂਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਲੱਭੋ ਆਦਿ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਟ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ behavioural Verification ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ reCAPTCHA v2 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 'I'm not a robot' ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਊਸ ਕਰਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਸੇਵ ਹੈ।

ਮਾਊਸ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਪਛਾਣ

Cloudeflare ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਬੋਟ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ CAPTCHA ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ OCR ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, reCAPTCHA v3 ਅਤੇ Cloudflare Turnstile ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਜ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ClickFix ਸਕੈਮ ਕੀ ਹੈ?

ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ CAPTCHA ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟਿਕ-ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਗਏ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਕਲੀ CAPTCHA ਬਾਕਸ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ Cloudflare ਜਾਂ Google reCAPTCHA ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਕੈਪਚਾ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਟਿਕ-ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂਕਿ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ClickFix ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

CloudSEK ਦੇ ਥ੍ਰੇਟ ਇੰਟੇਲਿਜੈਂਸ ਖੋਜਕਾਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਰਨ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂ PowerShell ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਸਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ, ਬੈਕਿੰਗ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਕਲੀ CAPTCHA ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਖੁਦ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲੀ ਕੈਪਚਾ ਵਾਲੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲੀ ਕੈਪਚਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਂਕਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ

ਅਸਲੀ ਕੈਪਚਾ ਕਦੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਓ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਨ ਬਾਕਸ ਹੋ, ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਹੋ ਜਾਂ PowerShell. ਅਸਲੀ ਕੈਪਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕਦੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਅਸਲੀ ਕੈਪਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਦੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਪਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕੈਪਚਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

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