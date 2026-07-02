Explainer: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਿਪ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਚਿਪਸੈੱਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ।
Published : July 2, 2026 at 4:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁੱਕੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁੱਕੜੇ ਨੂੰ ਚਿਪਸੈੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਪ ਜਾਂ ਚਿਪਸੈੱਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਚਿਪ ਕੀ ਹੈ?
ਚਿਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲੀਕਾਨ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਪੇਅਰ ਹਿੱਸੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ, ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਯਾਨੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਵਾਈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਿਪ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਛੋਟੇ ਟੁੱਕੜੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚਿਪ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਚਿਪ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਚਿਪ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਨ ਜਾਂ ਔਫ-ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਔਨ ਅਤੇ ਔਫ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ 0 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਨ-ਔਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਟਿਲ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੁਲੈਟਰ ਵਿੱਚ 2+2 ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਲਕੁਲੈਟਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਿੰਗਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਾਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੁਲੈਟਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਯਾਨੀ 4 ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਕੁਲੈਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਚਿਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਚਿਪ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੈਲਕੁਲੈਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਿਪ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- CPU: ਇਹ ਚਿਪ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- GPU: ਇਹ ਗੇਮਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
- RAM ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਕੰਟਰੋਲਰ: ਇਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਮੋਡੇਮ: ਇਹ ਕਾਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿੰਗਨਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਚਿਪ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚਿਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ SoC ਯਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਔਨ ਚਿਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SoC ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ CPU ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ GPU, ਮੋਡੇਮ, ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਏਆਈ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿਪ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਿੰਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ SoC ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ISP ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ GPU ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਚਿਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਮੋਡੇਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟਾਵਰ ਨਾਲ ਸਿੰਗਨਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਹੀ ਛੋਟੀ ਚਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ?
ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ CPU ਅਤੇ GPU ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਿਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ Intel ਅਤੇ AMD ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚਿਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ ਦਾ M-ਸੀਰੀਜ਼ ਚਿਪ ਆਦਿ। ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਕੰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਿਪ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ SoC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ, ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਐਪਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦਾ ਚਿਪ ਬੈਟਰੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਪਿਕਚਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਦ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚਿਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਪ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੈਕ ਕਿਲਬੀ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 1958 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਜਰਨੀਅਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਸਿਲੋਸਕੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਈਨ ਵੈੱਬ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਕਟ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਅਰਚਾਈਲਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੌਬਰਟ ਨੋਇਸ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਰਕਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜੀਨ ਹੋਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਲੇਨਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਕਿਲਬੀ ਦਾ ਚਿਪ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਾਇਸ ਨੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਕਿ ਇਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੁਣ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1959 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਲੀਕਾਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਯਾਨੀ ਜੈਕ ਕਿਲਬੀ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਨੋਇਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਖੋਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਲਈ ਜੈਕ ਕਿਲਬੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਬਲੇਟ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੀਵੀ, ਘੜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਪ ਕਿਹੜਾ ਸੀ?
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1958 ਵਿੱਚ ਸੋਫੀ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਸਟੀਵ ਫਰਬਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਐਕੋਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ARM ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ RISC 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ARM ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਆਏ Nokia 6110 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ARM ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ARM ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ SoC ਦਾ ਦੌਰ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2003 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ OMAP 310 ਅਤੇ OMAP 320 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ SoC ਦੇ ਹੱਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਿਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ SoC ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਮੋਬਾਈਲ ਚਿਪ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ MSM7500 ਚਿਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ CPU ਜੋੜਿਆ, ਤਾਂਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CPU ਮੋਡੇਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
2007 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ MSM8650 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ARM ਆਧਾਰਿਤ CPU ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 66 ਮੈਟਾਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਿਪ ਦਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ
- 1997: Nokia 6110 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ARM ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- 2000: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ S3C44B0 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।
- 2003: ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ OMAP ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਬਾਈਲ SoC ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- 2005: ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ MSM7500 ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ CPU ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਪਣਾਇਆ ਯਾਨੀ ਮੋਡੇਮ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਈ।
- 2007: ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ MSM8650 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 1GHz ARM ਆਧਾਰਿਤ CPU ਜੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਚਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- 2010: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ S5PC110 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ Exynos ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
- 2013: ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਠ CPU ਕੋਰ ਵਾਲਾ ਆਕਟਾ ਕੋਰ ਮੋਬਾਈਲ SoC ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦਾ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 800 ਸੀਰੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
- 2015: ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਮੋਡੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
- 2016: ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 820 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ Kryo ਕੋਰ ਵਾਲਾ 64-Bit ਕਵਾਡ ਕੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੀ।
- 2017: Huawei ਨੇ Kirin 970 ਚਿਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੇਡੀਕੇਟੇਡ ਨਿਊਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜੋੜੀ ਗਈ ਯਾਨੀ ਇੱਥੋ ਹੀ ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- 2020: ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 888 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ARM ਦੇ ਕਾਰਟੈਕਸ-ਐਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਲਕਾਮ SoC ਸੀ।
- 2021: 2021 ਯਾਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਜੇਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦਾ A-ਸੀਰੀਜ਼, M ਸੀਰੀਜ਼ ਚਿਪ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ, ਬਿਹਤਰ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
- 2026: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚਿਪਾਂ ਵਿੱਚ SVE ਅਤੇ SME ਵਰਗੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਪੋਰਟ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਿਪ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਿਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਰਅਸਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਿਪ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਐਨਰਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਏਆਈ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਛੋਟੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਹੁਣ ਚਿਪ 3 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿਪ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ NPU: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਟਾਸਕ ਜਿਵੇਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਸਿੱਧੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ।
- ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਹੈਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਚਾਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕ ਪਾਏਗਾ।
- ਫੋਲਡੇਬਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਲਈ ਖਾਸ ਚਿਪ: ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸ ਫਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੋਡੇਮ ਚਿਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਕੰਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਖਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਤੇਜ਼ ਗੇਮਿੰਗ, ਲੰਬੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਅਜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।
AI ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਏਆਈ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ NPU ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Huawei ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ NPU ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਆਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਲਕੁਲੈਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
NPU ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਡ ਬਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
NPU ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਡਾਟਾ ਕਲਾਊਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ NPU ਦਾ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕਡੰਕਟਰ ਯਾਨੀ ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਚਿਪ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਅਰਬ ਡੌਲਰ ਦੇ ਸੈਮੀਕਡੰਕਟਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਚਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕਡੰਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 12 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ SPECS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 13 ਸੈਮੀਕਡੰਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ:-
- ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ PSMC: ਇਹ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਧੋਲੇਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 10.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨੇ ਡਚ ਕੰਪਨੀ ASML ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਧੋਲੇਰਾ ਦੇ 300 mm ਵੇਫਰ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲ ਸਕੇ।
- ਟਾਟਾ ਸੈਮੀਕਡੰਕਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਂਡ ਟੈਸਟ: ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੋਰੀਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਪਲਾਂਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- CG ਪਾਵਰ, ਕਾਇਨਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਫੌਕਸਕੌਨ-ਐਚਸੀਐਲ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਿਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕਡੰਕਟ ਦਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ATMP/OSAT ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ISM ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ Spec ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਮੀਕਡੰਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵਿਤ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਸੈਮੀਕਡੰਕਟਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ 15,799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 31,299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 1,64,291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ?
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਪ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕਡੰਕਟਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਪ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਕੈਮੀਕਲ, ਗੈਸਾਂ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਰਗੇ ਪੂਰੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ CHIPS ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਯਾਨੀ ਲੋਅ-ਐਂਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਰੇਂਜ ਚਿਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੈਮੀਕਡੰਕਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2032 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਈਵਾਨ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਇੰਡਗ੍ਰੋਵ, ਸਿੰਗਨਲਚਿਪ, ਲੈਬਾਂ ਵਰਗੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਮੀਕਡੰਕਟਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਏਆਈ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਚਿਪ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਚਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। 1958 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੈਬੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਸੂਪਰਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਚਿਪ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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