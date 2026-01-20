Exclusive Interview: ਬਰਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਛੁਪੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼
ਹੈਲਨ ਓਕੇਂਡਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵੀਊ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Published : January 20, 2026 at 10:18 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇਦ ਇਲਾਕਾ ਆਉਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹੈਲਨ ਓਕੇਂਡਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟਾਈਟਲ Complex mesoscale landscapes beneath antarctica mapped from space ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਕਰੀਬ 98 ਫੀਸਦੀ ਮੋਟੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਬਰਫ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਰਿਸਰਵ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਸਤ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਰਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਿਘਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲਨ ਓਕੇਂਡਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਗੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਦਰੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਹੈਲਨ ਓਕੇਂਡਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੈਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਬਾਰੀਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਪਿੰਗ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਮਾਡਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੱਠੇ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ High Resolution ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਸ ਥਿਕਨੈੱਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Ice Flow Perturbation Analysis ਯਾਨੀ IFPA ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉੱਪਰੋ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਜਾਂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ-ਹਲਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਲਨ ਓਕੇਂਡਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫੀਚਰਸ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਇਸ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ High Resolution ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੈਲਨ ਓਕੇਂਡਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 3.4 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਮੁਕਤ ਸੀ ਪਰ ਬਰਫ਼ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ U-ਸ਼ੇਪ ਘਾਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਲੀਅਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।-ਹੈਲਨ ਓਕੇਂਡਨ
ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?
- ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 71,997 ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਮੈਪ ਤੋਂ ਦੋਗੁਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
- Maud Subglacial Basin ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਘਾਟੀ ਮਿਲੀ।
- ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਅਲਪਾਈਨ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਰਗੇ-ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ, ਜੋ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖੁਰਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਰਫ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਨ ਓਕੇਂਡਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਪ-ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ, ਜੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜੋ ਖਾਸ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਸਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਖੋਜ?
ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਅਤੇ ਡਿਟੇਲ ਮੈਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-