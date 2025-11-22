Exclusive : ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ Angad Pratap ਨੇ ਦੱਸਿਆ Gaganyaan ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੱਵਿਖ, ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲ

Exclusive : ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ Angad Pratap ਨੇ ਦੱਸਿਆ Gaganyaan ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੱਵਿਖ, ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਗਗਨਯਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਅੰਗਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ।
Published : November 22, 2025 at 1:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਨੇ 2027 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਡ ਗਗਨਯਾਨ ਉਡਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸਰੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੇ।
ਜਦਕਿ ਇਸਰੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80,000+ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ CE-20 ਇੰਜਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਦੌੜ ਤੱਕ, ਇਸਰੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਂਚ-ਤਿਆਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰੀਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਗਗਨਯਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹਨ:
- ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਅੰਗਦ ਪ੍ਰਤਾਪ (Group Captain Angad Pratap)
- ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਇਰ (Group Captain Prashanth Balakrishanan Nair)
- ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਅਜੀਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (Group Captain Ajit Krishnan)
- ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ (Group Captain Shubhanshu Shukla)
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (IAF Test Pilots) ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। ETV Bharat ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਅੰਗਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ETV Bharat: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਗਨਯਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ - ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ?
Angad Pratap: ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ - ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨ।
ਅਸਲ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-
- ਤਿਆਰੀ
- ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ
- ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ
- ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਰਕ
- ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ; ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ETV Bharat: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ?
Angad Pratap: ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
- ਇੱਕ ਦਿਨ Pure academics ਅਤੇ spacecraft systems.
- ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੰਟੈਂਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕਆਊਟ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Psychological ਅਤੇ Behavioral conditioning ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ; ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ; ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।
- ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਗਨਯਾਨ ਦਾ astronaut food ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DRDO ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ETV Bharat: ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ?
Angad Pratap: ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ Generic astronaut training ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Soyuz spacecraft ਅਤੇ Russian ISS segment ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ simulator training ਲਈ।
ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ:
- ਇੱਕ astronaut training ecosystem ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ philosophy ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
- ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ human spaceflight ecosystem ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ETV Bharat: ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ?
Angad Pratap: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ- ਸਰੀਰਕ, ਤਕਨੀਕੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਆਦਿ।
- ਦਿਨ ਦੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 3-3.5 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਬਾਕੀ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹਨ।
- ਅਕਾਦਮਿਕ।
- ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਯੋਗਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਐਰੋਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3-5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ Space Motion Sickness ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਸਟੀਬੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੋਗਾ ਸਪੇਸ ਸਿਕਨੈੱਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ETV Bharat: ਗਗਨਯਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ India’s Human Spaceflight ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
Angad Pratap: ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਈਵੀਏ ਸੂਟ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ (BAS) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾੜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਖੋਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
ETV Bharat: ਚੰਦਰਯਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
Angad Pratap: ਗਗਨਯਾਨ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਗੋਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ:
- Bharatiya Antariksha Station
- Lunar Sample Return
- Long-duration Space Missions
- Future lunar landing missions
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਗਨਯਾਨ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਲਗਭਗ ਚੰਦਰਯਾਨ 16 ਅਤੇ ਮੰਗਲਯਾਨ 16 ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਲਾਂਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ETV Bharat: ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਤੱਕ... ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ?
Angad Pratap: ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ "ਪਰਮ ਵੀਰ ਚੱਕਰ" ਨਾਮਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ।
ETV Bharat: ਤੁਸੀਂ ਐਸਯੂ-30, ਮਿਗ-21, ਮਿਗ-29, ਅਤੇ ਜੈਗੁਆਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੱਗਿਆ?
Angad Pratap: ਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਇਆ।
|Year / Timeline
|Milestone / Mission
|December 2025
|First uncrewed Gaganyaan mission
|Awaiting PM’s date
|ISRO says it is “ready to launch the first uncrewed mission at any given time”
|Early 2027
|Chandrayaan-4: India’s first lunar sample return mission
|2027
|First crewed Gaganyaan flight
|2028
|Launch of first module of Bharatiya Antariksh Station
|2028
|LUPEX (Chandrayaan-5) joint mission with Japan
|2035
|Completion of 52-tonne Indian Space Station
|2038–2040
|India’s first crewed lunar orbit and lunar landing missions
|Long-term goals
|Expand India’s share of global space economy from 2% to 15% by 2062; scale to 50 launches per year within 5 years
ETV Bharat: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉਡਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਡਾਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
Angad Pratap: ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 2,300 ਉਡਾਣ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਡਾਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਮਲਟੀ-ਕ੍ਰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੋਟਰੀ-ਵਿੰਗ ਉਡਾਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ETV Bharat: ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ?
Angad Pratap: ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਡੋਮੇਨ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- Academics
- Core Profession
- Aviation Knowledge
- Physical Fitness
- Teamwork & Leadership
- Languages
- Computer Skills
- Programming
- Survival Training
ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ।
ETV Bharat: ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
Angad Pratap: ਇਸ ਸਮੇਂ, ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ
ਇਸਰੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ CE-20 cryogenic engine ਦੇ boot-strap mode start ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਲਟੀ-ਔਰਬਿਟ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ।