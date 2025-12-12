ETV Bharat / technology

ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਰਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ RAMBHA LP ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ 'ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹੈ।

CHANDRAYAAN 3 PLASMA DATA
CHANDRAYAAN 3 PLASMA DATA (ISRO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 12, 2025 at 4:24 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 4:30 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 23 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਯਾਨੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ RAMBHA LP ਯੰਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਲੈਂਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। RAMBHA LP ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਸਪੇਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (SPL), ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ (VSSC), ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਿਟੇਲ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ?

ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟ-ਸਾਲਿਡ, ਲਿਕਵਿਡ ਅਤੇ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸਟੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਾਂ ਵਰਗੇ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਿਏਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪਤਲਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੇਅਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  1. ਸੂਰਜੀ ਹਵਾ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
  2. ਫੋਟੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
  3. Earth ਦੇ Magnetotail ਦਾ ਅਸਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  4. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਹੌਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

RAMBHA LP ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ?

ਵਿਕਰਮ ਲੈਂਡਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਆਇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 69.3 ਸਾਊਥ ਅਤੇ 32.3 East ਹੈ। ਇੱਥੋ RAMBHA LP ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਘਣਤਾ 380 ਤੋਂ 600 ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

  1. ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਰੇਡੀਓ ਆਕਲਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਦੀ ਸਿਗਨਲ ਫੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਰਿਅਲ ਡਾਟਾ ਲਿਆ।
  2. ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦਾ ਰਾਮਭਾ-ਐਲਪੀ ਯੰਤਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 'ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾਵਾਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ?

RAMBHA LP ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 3000 ਤੋਂ 8000 ਕੈਲਵਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਬੇਹੱਦ ਊਰਜਾਵਨ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

  1. ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਰਜੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਪਾਰਸ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਗੈਸ ਯਾਨੀ ਐਕਸੋਸਫੀਅਰ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  2. ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦੀ Geomagnetic Tail ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੈਗਨੇਟੋਟੇਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  3. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੈਬ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Molecular ions ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵੀ ਮਿਲੀ

ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Lunar Ionospheric Model LIM ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਆਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ CO2 ਅਤੇ H2O ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਅਣੂ ਆਈਨ ਵੀ ਇਸ ਚਾਰਜਡ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਨਹਿਰੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਵਿੰਡਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੰਮਪਲੈਕਸ ਆਈਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ।

ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

RAMBHA LP ਦੁਆਰਾ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰੋਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਚੰਦ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ISRO ਦਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗੋਲਡਮਾਈਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।

CHANDRAYAAN 3
MOON SOUTH POLE ELECTRON DENSITY
RAMBHA LP FINDINGS
CHANDRAYAAN 3 PLASMA DATA

