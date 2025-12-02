ਹੁਣ ਹਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?

ਹੁਣ ਹਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Published : December 2, 2025 at 12:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁਟਾਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Sanchar Saathi App Now Mandatory on All New Smartphones in India. 🇮🇳— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 1, 2025
The Indian government has decided that every new smartphone sold in India must come with the Sanchar Saathi app already installed. This includes all brands — Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo and others. The… pic.twitter.com/i3xt18WmBQ
ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਐਪ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਫੋਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਟਸਐਪ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਹ ਐਪ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ OTA ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 690 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 700,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਆਚੇ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿਰਫ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 50,000 ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਚਕਸ਼ੂ ਪੋਰਟਲ ਹੈ।
|ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
|ਕੰਮ
|ਚਕਸ਼ੂ ਪੋਰਟਲ
|ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, SMS, WhatsApp ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
|ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ
|ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁਆਚੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
|ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟਰੈਕਿੰਗ
|ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
|ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਚ
|ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ
|ਅਣਚਾਹੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
|ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਸਿਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ OTA ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਲੋਡਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
