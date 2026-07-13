Instagram-Facebook 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Instagram-Facebook 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ।
Published : July 13, 2026 at 11:44 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਵਿਧਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਰਿਕਮੇਂਡੇਸ਼ਨ, ਆਟੋਪਲੇ ਅਤੇ ਇਨਫਾਈਨਿਟ ਸਕ੍ਰੌਲ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਫਾਰਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟਾ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਟੋਪਲੇ ਅਤੇ ਇਨਫਾਈਨਿਟ ਸਕ੍ਰੌਲ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੇਕ ਵਰਗੇ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਅ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਮੇਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਕਸੇਸ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਖੁਦ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨ-ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ TikTok ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀ-ਵਿਆਪੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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