EU ਦਾ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ

EU ਦਾ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
EU ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਐਂਟੀਟਰੱਸਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 890 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
Published : July 24, 2026 at 9:22 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: EU ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ 890 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। EU ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਐਂਟੀਟਰੱਸਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵੱਲੋ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ?
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 460 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਫਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਕੀ 430 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਸਤੇ ਆਫ਼ਰਸ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
EU ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੇਰੇਸਾ ਰਿਬੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਆਫ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਨਾਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਗੂਗਲ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਟ ਵਾਕਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਰਥ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, EU ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਹੋਟਲ, ਫਲਾਈਟ ਵਰਗੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਰਚ ਫੀਚਰ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, EU ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਟਕੀਪਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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