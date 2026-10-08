Exclusive: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, MIRA ਲਾਂਚ 'ਤੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ EON ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ?
EON ਪੁਲਾੜ ਲੈਬਾਂ ਦਾ 502 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲਾ MIRA ਪੇਲੋਡ SpaceX ਦੇ ਫਾਲਕਨ 9 ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
Published : October 8, 2026 at 9:55 AM IST
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਸਟਾਰਟਅੱਪ EON ਸਪੇਸ ਲੈਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ MIRA ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ 502 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ SpaceX ਦੇ ਫਾਲਕਨ 9 ਰਾਕੇਟ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ-18 ਰਾਈਡਸ਼ੇਅਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਰਾਈਡਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਪੇਲੋਡ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਨਡੇਨਬਰਗ ਪੁਲਾੜ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 12:02 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 130 ਪੇਲੋਡ ਸੀ। MIRA ਕਰੀਬ 9.2 ਮੀਟਰ ਦੀ GSD ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੌ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। GSD ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਕਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਫਿਊਜ਼ ਸਿਲਿਕਾ ਦੇ ਕੱਚ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟੁੱਕੜੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
MIRA ਨੂੰ TakeMe2Space ਦੇ MOI-1A ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NVIDIA Orin NX 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਔਨਬੋਰਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਡਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। EON ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
EON ਸਪੇਸ ਲੈਬ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਡ੍ਰੋਨ, ਯੂਏਵੀ ਅਤੇ ਡਮੀਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ MIRA ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ A1 ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਊਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 4 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 1.5 ਮੀਟਰ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ Resolution ਦੇ ਪੇਲੋਡ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੁਭਾ ਜੈਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੁਨੀਤ ਬਡੇਕਾ ਨੇ MIRA ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।
ਸਵਾਲ: MIRA ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ 502 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨੌ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪੇਲੋਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਜਵਾਬ: ਏਆਈ-ਐਟ-ਦ-ਐਜ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ TakeMeSpace ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀ TakeMeSpace ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਡਆਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕਈ ਸੈਂਸਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜਾਈ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਪੇਲੋਡ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?
ਜਵਾਬ: ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਪੇਲੋਡ ਨੂੰ ਵੈਡੀਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਏਆਈ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਿਮੁਲੇਸ਼ਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਕੁਆਲਿਟੀ, GSD ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਮੇਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 502 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਲੈਬ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਦਾ ਡਾਟਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: MIRA ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖ EON ਦੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ Resolution ਵਾਲੇ ਪੇਲੋਡ ਯਾਨੀ 4-ਮੀਟਰ ਅਤੇ 1.5 ਮੀਟਰ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਏਗੀ?
ਜਵਾਬ: ਸਾਈਜ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਆਪਟੋਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੇਲੋਡ ਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ MIRA ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਡਾਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਛਾਣ ਸਕਾਂਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Resolution ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਵਾਗੇ, ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਰਫੇਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। MIRA ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਅਗਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ 4 -ਮੀਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 1.5 ਮੀਟਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੇਲੋਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ-ਨਿਰੀਖਣ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡੈਮੋ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਪਾਰਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਫੰਡਿੰਗ, ਡਾਟਾ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਜਵਾਬ: ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਾੜ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਲੋਡ ਅਤੇ ਧਰਤੀ-ਨਿਰੀਖਿਣ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਪੇਸ ਅਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਰੀਅਰ ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ।
Skyroot ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਪੇਲੋਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਲੋਡ ਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
TakeMeSpace ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਚਾਂਸ ਲਈ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ। ਸਾਨੂੰ MIRA ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਔਰਬਿਟਲ ਉਡਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਾੜ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੇਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
MIRA ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੇਲੋਡ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਹਰੀ ਪੇਲੋਡ ਲਈ ਲਗਭਗ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ Kepler Aerospace ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਲਈ ਪੇਲੋਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਓਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ। MIRA ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੇਲੋਡਸ ਲਈ ਵੀ ਰਫ਼ੇਜ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਫ਼ੇਜ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਗਲੋਬਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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