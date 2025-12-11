Android ਵਿੱਚ ਆਇਆ Emergency Live Video ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : December 11, 2025 at 3:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਲੌਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਪੈਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
In an emergency, it can be hard to describe exactly what’s happening.— Sameer Samat (@ssamat) December 10, 2025
That’s why we’re launching Android Emergency Live Video. Dispatchers can now request to see a secure live stream from your camera to quickly assess the situation and get you help faster.
It's encrypted,… pic.twitter.com/BnV8Z51AcV
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ?
ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- ਡਿਸਪੈਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਪ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ CPR ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ।
- ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੋਵੇ।
- ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੀਰ ਸਮਤ ਅਨੁਸਾਰ,"ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਸਪੈਚਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।"
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਗੂਗਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਲੌਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡਰਾਈਡ ਦੇ ਉਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ELS ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:
- ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ।
- ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਟੀਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
- ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਇੱਕ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪ ਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
|ਤਕਨਾਲੋਜੀ
|ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
|ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ELS)
|ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
|ਫਿਊਜ਼ਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (FLP)
|GPS, Wi-Fi, ਸੈਲੂਲਰ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
|On-device computation
|ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਖੁਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
|Secure encrypted streaming
|ਵੀਡੀਓ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੈਚਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ।
ELS ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸੁਵਿਧਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ।
ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ
ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੀਮਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
- ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ
- ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
- ਐਂਡਰਾਇਡ 8 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
- Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ
- ਗੂਗਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ power-packed ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
- Emergency Location Service
- Car Crash Detection
- Fall Detection
- Satellite SOS
ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਇਸੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।
