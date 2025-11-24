ETV Bharat / technology

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ X ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 'About This Account' ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

X ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 'About This Account' ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 12:53 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਫੀਚਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਬਾਇਓ 'ਤੇ ਜਾਓ, Join Date 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

'About This Account' ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?

  1. ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
  2. ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਥਿਤੀ।
  3. ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ?

ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ

ਐਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈੱਡ ਨਿਕਿਤਾ ਬੇਅਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ X ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਟੌਗਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

  1. ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  2. ਨਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
  3. ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
  4. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੀਚਰ X ਟੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ X ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

