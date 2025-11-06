ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਰਦ ਅਗਰਵਾਲ?
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 6, 2025 at 10:25 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੇਸਲਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਕੌਣ ਹੈ?
ਸ਼ਰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਕ ਲੈਜੇਂਡਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਵਾ, ਯੇਜ਼ਦੀ ਅਤੇ ਬੀਐਸਏ ਵਰਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੇਸਲਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟੇਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਨੁਭਵ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸ਼ੋਅਰੂਮ) ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮੈਨਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਫੈਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਮੋਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਔਨ-ਦ-ਗਰਾਊਂਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ" ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 600 ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 800 ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਟੇਸਲਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
