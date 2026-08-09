ਚੰਦ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ SpaceX, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ?
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਚੰਦ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਬੋਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : August 9, 2026 at 5:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: SpaceX ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਚੰਦ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਬੋਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SpaceX ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਏਆਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੂਨਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ SpaceX ਦੇ ਸਟਾਰਮਾਇੰਡ ਏਆਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਲਈ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਏਗੀ। SpaceX ਨੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੱਕ ਏਆਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਬੋਟ SpaceX ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਕਨੇਟਿਕ ਮਾਸ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਸਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਸ-ਫਿੰਕਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮਾਲ ਐਕਸਲੇਟਰ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਚੰਦ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟਾਰਮਾਇੰਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਦ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SpaceX ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੰਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ Tesla ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਆਪਟੀਮਸ ਹਿਊਮਨੋਇਡ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Starship, SpaceX ਦੇ ਚੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SpaceX ਦਾ Starship ਮੈਟਾ ਰਾਕੇਟ ਚੰਦ ਤੱਕ ਉਪਕਰਣ, ਰੋਬੋਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੇਲੋਡ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਹਨ ਅਜੇ ਆਪਣੀ 14ਵੀਂ ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Falcon 9 ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਲੋਡ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਸ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।-ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰੈਟ ਜੌਹਨਸਨ
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