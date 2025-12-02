ETV Bharat / technology

Elon Musk ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਕਿਹਾ," ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ, ਕਿਉਕਿ...

ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ AI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ।

ELON MUSK PREDICTION
ELON MUSK PREDICTION (X@nikhilkamathcio)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 2, 2025 at 4:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ AI ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ? ਕੀ AI ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਗਲੇ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।" ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜ਼ੀਰੋਧਾ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਿਖਿਲ ਕਾਮਤ ਨਾਲ ਪੀਪਲ ਬਾਏ ਡਬਲਯੂਟੀਐਫ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਮਸਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਏਆਈ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।"

ਮਸਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਸਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।-ਐਲਨ ਮਸਕ

ਸਪੇਸਐਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,"ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ AI ਉਸਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ, AI ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਨਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸਕ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ।"

ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣਗੇ।-ਐਲਨ ਮਸਕ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

ELON MUSK STATEMENT
ELON MUSK
AI USE
ELON MUSK PREDICTION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.