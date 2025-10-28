ETV Bharat / technology

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Grokipedia ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਕੀ ਇਹ Wikipedia ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ?

ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਗ੍ਰੋਕਿਪੀਡੀਆ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Grokipedia
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Grokipedia ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ (Brian Roemmele)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 28, 2025 at 5:33 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, Grokipedia ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ Wikipedia ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੋਕਿਪੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Grokipedia ਨੂੰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ, xAI ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

Grokipedia ਕੀ ਹੈ?

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਗ੍ਰੋਕਿਪੀਡੀਆ ਨੂੰ Wikipedia ਦੇ "ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ" ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ, ਗਮੇਨੀ, ਜਾਂ ਮਸਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੋਕ ਚੈਟਬੋਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਚੈਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, "ਪੈਰਿਸ" ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ।

Grokipedia ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਉਪਭੋਗਤਾ grokipedia.com 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਲੇਖ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਏਟਿਵ ਕਾਮਨਜ਼ ਐਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ-ਸ਼ੇਅਰਅਲਾਈਕ 4.0 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕਪੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਜੇ ਵੀ Wikipedia ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। grokipedia.com ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਥੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਗ੍ਰੋਕਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਗ੍ਰੋਕਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ AI ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Wikipedia ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ Grokipedia Wikipedia ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲੌਰੇਨ ਡਿਕਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰੋਕਪੀਡੀਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ Wikipedia ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI)-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

