WhatsApp ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ X Chat, ਜਾਣੋ ਇਸ ਫੀਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

WhatsApp ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ X Chat, ਜਾਣੋ ਇਸ ਫੀਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ 'X Chat' ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
Published : November 18, 2025 at 9:53 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 'X Chat' ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਮਸਕ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"X ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ communication stack ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇਜ, ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ X Money ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਆਪਣੀ ਐਪ ਨੂੰ ‘everything app’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।
𝕏 just rolled out an entire new communications stack with encrypted messages, audio/video calls and file transfer.— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2025
𝕏 Money comes out soon.
Join us if you want to build cool products.
𝕏 will be the everything app. https://t.co/7DyLNEgNnw
'X Chat' ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?
'X Chat' ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮੈਟਾਡੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। XChat ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:-
- ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ This Message Was Deleted ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ।
- ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ-ਡਿਸਐਪਾਇਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
XChat ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਬਲਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਟ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ WhatsApp ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ X ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਭਟਕਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ DM (ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ X ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। X ਜਲਦ ਹੀ ਵੌਇਸ ਨੋਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।
ਉਪਲਬਧਤਾ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ iOS ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ X Chat ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ X ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-