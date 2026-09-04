ਮਸਕ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ

ਮਸਕ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ
ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚਕਾਰ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : September 4, 2026 at 12:03 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 12:44 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਆਸਟਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਵਾਲੀ ਦਰਜਨਾਂ ਸੈਲਫ-ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਈਬਰਕੈਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਰਾਈਡ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ।
ਗੋਲਡ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਟੇਸਲਾ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਰਗੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਟੈਕਸੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਸਲਾ ਨੇ X 'ਤੇ ਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਡਲ ਨਹੀਂ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟਿਨ ਦੀ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਈਬਰਕੈਬ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਸਕਾਈਕੈਬ ਦਾ ਤੁਫਾਨ।" ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਈਬਰਕੈਬ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਕੈਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਲਾ ਸੈਲਫ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਕੰਪਨੀ ਵੋਮੋ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵੇਮੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਜ਼ੂਓਕਸ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਡਾਰ ਅਤੇ ਲਿਡਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋ 7 ਬਾਲਗ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿਤ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਸਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜ-ਸੱਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਸਲਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੇਸਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਚੀਨ ਦੀ BYD ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਆਸਟਿਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੀ ਟੇਸਲਾ "ਰੋਬੋਟੈਕਸੀ" ਸੁਵਿਧਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁਣ ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਈਟ ਰੋਬੋਟੈਕਸੀਟ੍ਰੈਕਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੇਸਲਾ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੂਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰੋਬੋਟੈਕਸੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਫਟੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੇਮੋ ਕੋਲ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ 4,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਊ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿਤ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ 7 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।
2025 ਵਿੱਚ ਗੈਲਪ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿਤ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਸਕ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਊ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਵਿੱਚੋ 6 ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ।
ਮਸਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਟੇਸਲਾ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਭੇਜ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਸਲਾ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨਨ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਟੇਸਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੇਸਲਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੇਸਲਾ ਕਾਰਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕੀ ਜਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਤੀਜੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ।
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