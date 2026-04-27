ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਲਾਂਚ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ XChat ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : April 27, 2026 at 12:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: X ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ XChat ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ iOS 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪਰ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ XChat ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
XChat ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ, ਫਾਇਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਟ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿੰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਸੇਜ ਐਡਿਟ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੈਲਫ਼ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
Chat with anyone on X.— XChat (@chat) April 24, 2026
Completely private.
Now on your home screen.
Download for iOS: https://t.co/wBBfjJyJmu pic.twitter.com/u0QeGs1Z3D
XChat ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਐਪ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਤਾਈ ਕਿ XChat ਦਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਸਿੰਗਨਲ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
XChat ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਸਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ X ਇੱਕ ਸੂਪਰ ਐਪ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਭੁਗਤਾਨ, ਏਆਈ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਾਂ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਚੈਟ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋ ਪਰ ਪਿੰਨ ਸਿਸਟਮ, ਕੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆਡਿਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
XChat ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿੰਗਨਲ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਐਪ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
