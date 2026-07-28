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ਹੁਣ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ X ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਇਆ 'X Money'

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ 'X Money' ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

X MONEY FEATURE
X MONEY FEATURE (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 28, 2026 at 11:57 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੀ X ਐਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ 'X Money' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ X ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ 'Wechat' ਵਰਗਾ 'Everything' ਐਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇ।

'X Money' ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ?

ਐਲੋਨ ਮਸਕ X ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ+ਲਈ 'X Money' ਨਾਮ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮਸਕ ਨੇ Cross River Bank ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ+ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਿੱਧੇ ਟਾਪ ਰੇਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। Cross River ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ X, PayPal ਦੇ Venmo, Block ਦੇ Cash App ਅਤੇ SoFi ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'X Money' ਫੀਚਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵਾਰਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ।

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TAGGED:

ELON MUSK
ELON MUSK ADDS BANKING IN X APP
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