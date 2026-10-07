SpaceXAI ਦਾ ਹੁਣ ਬਦਲੇਗਾ ਨਾਮ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ?
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ SpaceXAI ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ SpaceXSI ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 7, 2026 at 4:00 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: SpaceX ਅਤੇ Tesla ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ SpaceXAI ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ SpaceXSI ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੂਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ SpaceXAI ਦੀ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਹੁਣ ਏਆਈ ਨਹੀਂ। SI , ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।"
ਇਹ ਕਦਮ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੂਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ, ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ, ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ SI ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਮਿਤ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੂਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਾਖਤ ਕੀਤੇ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹੋਏ ਸੂਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ SI ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸੂਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋ। SpaceXAI ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕ ਬੋਸਟ੍ਰੋਮ ਦੀ 2014 ਦੀ ਕਿਤਾਬ, "ਸੁਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ: ਪਾਥਸ, ਡੇਂਜਰਸ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਜ਼" ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਸੁਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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