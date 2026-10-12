ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Starlink ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Starlink ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ
ਮਸਕ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
Published : October 12, 2026 at 10:52 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ ਕਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮਰਥਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਮਸਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
https://t.co/DJYynAyO0W— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026
X 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ (satcom) ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਸਕ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਬੌਸ ਹਨ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਬੌਸ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ।"
ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਦਾ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
Dear Prime Minister Ambani, Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India. Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete? There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better. Thank you 🙏— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026
ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ।"
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਮੈਂ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ... ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਹਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
Dear Prime Minister Ambani, Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India. Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete? There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better. Thank you 🙏— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਮਸਕ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 'ਜੀਓ ਸੈਟਕਾਮ' ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ (Bharti) ਸਮਰਥਿਤ 'ਯੂਟੈਲਸੈਟ ਵਨ-ਵੈੱਬ' ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਕੁਈਪਰ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੈਅ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਕਾਮ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੁਖ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰੈਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। TRAI ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਸਕ ਵਿਚਕਾਰ X 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ... ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੈਟਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ IMC ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਸਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਟੈਲੀਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅੰਬਾਨੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਬੌਸ ਹਨ।
ਮਸਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਕੋਲ 165 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਢਾਂਚਾ "ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।-ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
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