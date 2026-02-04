ETV Bharat / technology

Elon Musk ਨੇ SpaceX ਅਤੇ xAI ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠੇ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ AI ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ SpaceX ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ SpaceX ਅਤੇ xAI ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਪੇਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਏਆਈ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

SPACEX AND XAI TOGETHER (X/xAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 4, 2026 at 1:09 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ xAI ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਏਆਈ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਡਿਵਾਈਸ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੀ ਸਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੇਸਐਕਸ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਏਆਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੰਤੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਾੜ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਵਰਟੀਕਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਵੀਨਤਾ ਇੰਜਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਰਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਾੜ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਸਪੇਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ।

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਰਣਨੀਤੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ xAI ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਨੂੰ ਆਲ ਸ਼ੇਅਰ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਐਕਸਏਆਈ ਵਿੱਚ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ YES ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮਸਕ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ

ਸਪੇਸਐਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਏਆਈ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਅਤੇ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 8 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

