ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ , ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੇਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1.61 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ।
Published : October 10, 2026 at 8:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.61 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 1.12 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 640,000 ਯੂਨਿਟ ਸੀ।
89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2.26 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2.07 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਈ-ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀਐਸ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਜੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ'
ਇਹ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 47,755 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਥਰ ਐਨਰਜੀ, ਜੋ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਨੇ 30,661 ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ (YoY) 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 36,634 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਐਥਰ ਐਨਰਜੀ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਥਰ ਕੋਨਾਰਕ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ-ਸਮਰਥਿਤ ਵਿਡਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 24,370 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (22,996 ਯੂਨਿਟ) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।
'ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਸਕੂਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ'
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ, ਟੀਵੀਐਸ ਮੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 2.90 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਈਵੀ ਹੁਣ ਟੀਵੀਐਸ ਮੋਟਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਸਕੂਟਰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ
ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਬਜਾਜ ਚੇਤਕ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.53 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਐਥਰ ਐਨਰਜੀ, ਜੋ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 1.79 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਐਥਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ - ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ - ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੀਰੋ ਵਿਡਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 1.23 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 107 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।