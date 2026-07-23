ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਕੂਟਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫੀਚਰਸ?
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਕੰਪਨੀ Simple Energy ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਕੂਟਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Published : July 23, 2026 at 3:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Simple Energy ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਟਰ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ EV ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੋਕਸਡ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਕੂਟਰ Simple Energy ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬੇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Simple Energy ਫੈਮਿਲੀ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Simple Energy ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਾਈਟਰੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਵਾਹਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਰੀਅਰ ਅਰਥ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ OEM ਬਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Simple One ਅਤੇ Simple Ultra ਦੇ ਉਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਤਾਰ
Simple Energy ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ Simple Ultra ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6.5 KWh ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ IDC ਸਰਟੀਫਾਈਡ 400 Km ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Simple Ultra ਦੀ ਟਾਪ ਸਪੀਡ 115 Kmph ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2.77 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 40 Kmph ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ 7 ਇੰਚ ਦਾ TFT ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੈਵਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Simple Energy ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।
ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ
Simple Energy ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਅਜੇ Simple One, Gen 2, Simple One S Gen 2 ਅਤੇ Simple Ultra ਵੇਚਦੀ ਹੈ।
Simple One Gen 2 ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ IDC ਰੇਂਜ 236km ਅਤੇ 265km ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 1.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Simple One S Gen 2 ਦੀ IDC ਰੇਂਜ 190km ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 1.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
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