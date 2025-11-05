YASA ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ, ਟੇਸਲਾ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ

YASA ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ, ਟੇਸਲਾ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
Published : November 5, 2025 at 3:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ YASA ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਟੇਸਲਾ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘਣਤਾ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੋਟਰ ਹੈ।
YASA ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸੀਅਲ ਫਲਕਸ ਮੋਟਰ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ 28 ਪੌਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ 750 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਪੀਕ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1,005 ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਟੇਸਲਾ ਮਾਡਲ, 3 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੇਸਲਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਭਾਰ 28.8 ਪੌਂਡ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ 550 ਕਿਲੋਵਾਟ (737 ਹਾਰਸਪਾਵਰ) ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੋਟਰ 350 ਤੋਂ 400 ਕਿਲੋਵਾਟ (469-536 ਹਾਰਸਪਾਵਰ) ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। YASA ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
YASA ਦੇ CEO ਜੋਰਗ ਮਿਸਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ YASA ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਡੀਅਲ ਫਲਕਸ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀ, ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
YASA ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੋਟਰਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਕਾਰ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵੇਗ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੌਂਡ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
YASA ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਏਐਮਜੀ ਜੀਟੀ ਐਕਸਐਕਸ ਕੰਸੈਪਟ ਅਤੇ ਫੇਰਾਰੀ 296 ਜੀਟੀਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਤਿ-ਕੁਸ਼ਲ ਮੋਟਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਸਾਨ ਲੀਫ ਈਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
