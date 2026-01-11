ETV Bharat / technology

CES 2026 ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਿਊਮਨੋਇਡ ਰੋਬੋਟ ਐਟਲਸ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਖਾਸੀਅਤ

ਬੋਸਟਨ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੇ CES 2026 ਵਿਖੇ ਗੂਗਲ ਡੀਪਮਾਈਂਡ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਟਲਸ ਹਿਊਮਨਾਈਡ ਰੋਬੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

HUMANOID ROBOT ATLAS
HUMANOID ROBOT ATLAS (Boston Dynamics)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 11, 2026 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। CES 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੋਸਟਨ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੇ CES 2026 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਿਊਮਨਾਈਡ ਰੋਬੋਟ ਐਟਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਹੁੰਡਈ ਦੀ CES ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲਸ ਨਾਮਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਡੀਪਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਡਈ ਆਟੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ

ਬੋਸਟਨ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੇ ਗੂਗਲ ਡੀਪਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੈਮਿਨੀ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੋਬੋਟ ਕੁੱਤੇ ਸਪਾਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਿਊਮਨਾਈਡ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਹੁੰਡਈ ਦੀਆਂ ਆਟੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਟਲਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬੋਸਟਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2026 ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੁੰਡਈ ਦੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਮੈਟਾਪਲਾਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਡੀਪਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਐਟਲਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਆਰਡਰ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ-ਡਿਊਟੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ ਬਦਲਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਟਲਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੋਸਟਨ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲਸ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਟਲਸ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ, ਟੈਲੀਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ। ਇਸ ਵਿੱਚ 56 ਡਿਗਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰੋਬੋਟ 2.3 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ ਹੈ ਅਤੇ -20°C ਤੋਂ 40°C ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਾੜ ਰਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੰਖੇਪ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲਾ ਰੋਬੋਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। AI ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਐਟਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

ELECTRIC HUMANOID ROBOT ATLAS
CES 2026
ATLAS HUMANOID ROBOT
HUMANOID ROBOT ATLAS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.