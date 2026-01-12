Tesla ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ

Tesla ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Tesla ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : January 12, 2026 at 3:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Tesla ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚਪੁਆਇੰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਟੱਚਪੁਆਇੰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੱਚਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੂਪਰਚਾਰਜਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ-ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। Tesla ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰ Tesla Model Y ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Tesla Model Y ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ 60KWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ 75KWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Tesla Model Y ਸਿਰਫ਼ ਰੀਅਰ-ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਲ-ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ ਮਾਡਲ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Tesla Model Y ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60KWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਵਾਲਾ ਰੀਅਰ-ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਲੇਮਡ ਰੇਂਜ 500 km ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਂਗ-ਰੇਂਜ ਰੀਅਰ-ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ ਮਾਡਲ 75KWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਲੇਮਡ ਰੇਂਜ 622 km ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਆਟੋਨਾਮਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ਼-ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Tesla Model Y ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ X ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 67.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ NCR ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਪਰਚਾਰਜਰ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਰਜ਼ਨ 4 ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ Tesla ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Tesla ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੀਐਲਐਫ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਡੇਡਿਕੇਟੇਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਰਜ਼ਨ 4 ਸੂਪਰਚਾਰਜਰ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 250 KW ਦੀ ਪੀਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਡੇਸਟਿਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਰ, ਜੋ 11 KW ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸੂਪਰਚਾਰਜਰ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 10 ਡੇਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਰ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-