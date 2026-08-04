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ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ SUVs ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਰੀ, 4.7 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 4.7 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ।

INDIA ELECTRIC CAR SALES
INDIA ELECTRIC CAR SALES (Maruti Suzuki)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 3:51 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ GST 2.0 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਤ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4.7 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

Maruti Suzuki India ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨਾਵਰ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 2,41,421 ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1,80,526 ਸੀ।

Maruti Suzuki India ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਫਿਸਰ ਪਾਰਥੋ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 4.65 ਲੱਖ ਤੋਂ 4.7 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਧੀਆਂ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ SUVs ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰਹੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Hyundai Motor India ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 75,360 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨਾਵਰ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 23.3 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 54,210 ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਰਯਾਤ 31.4 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 21,150 ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨਾਵਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲਿਊਮ ਹੈ।

Kia India ਨੇ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਸਪੈਚ 27.4 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 28,200 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ-ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਡਿਸਪੈਚ 1,91,949 ਯੂਨਿਟ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16.8 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

Tata Motors ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 63,760 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 40,175 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 59 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 62,611 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

Nissan Motor India ਨੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਵਾਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਡਿਸਪੈਚ ਵੱਧ ਕੇ 9,339 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਘਰੇਲੂ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿਕਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 218 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 4,518 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਯਾਤ 4,821 ਯੂਨਿਟ ਰਿਹਾ।

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