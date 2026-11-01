ਏਕਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 6ਵੀਂ ਨਵੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਏਕਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਨਵੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 1, 2026 at 8:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਏਕਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਨਵੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਛੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 40,000 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 40,000 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਕਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55 ਟਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ 18-ਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਨੈਕਲ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ 11 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਮੋਟਰਹੋਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਏਕਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਏਕਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 11,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ (SCV) ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਅਰ-II ਅਤੇ ਟੀਅਰ-III ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਟੋਗ੍ਰਾਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 18-ਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਅਤੇ 55 ਟਨ ਦੀ ਪੇਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ-ਹਾਊਸ ਵਿਕਸਤ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਏਕਾ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਵਿਕਸਤ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਏਕਾ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸੰਚਾਲਨ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਓਵਰ-ਦੀ-ਏਅਰ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫਲੀਟ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।