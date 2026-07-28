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E20-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ E20 ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

E20 COMPATIBLE VEHICLES
E20 COMPATIBLE VEHICLES (Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 28, 2026 at 2:51 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ E20 ਇੰਧਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ARAI, SIAM, IIP ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜਣ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਇੰਧਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਬ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ E20 ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਊਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।

ਆਲੋਚਕਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖਰਚ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਊਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ E20 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ E20 ਇੰਧਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਰੰਟੀ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E15 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ E19-E20 ਫਿਊਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ 'ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇੰਜਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ E20 ਫਿਊਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਟੇਨ, ਬਿਹਤਰ ਐਂਟਰੀ-ਨੌਕ ਗੁਣ, ਸਾਫ਼ ਬਲਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇੰਜਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਗੋਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E20 ਫਿਊਲ, E10 ਫਿਊਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਵੇਗ, ਬਿਹਤਰ ਰਾਈਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣ ਮੈਟਰ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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