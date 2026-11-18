BGMI ਅਤੇ Real Cricket ਲਈ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ?
18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ BGMI ਖਿਡਾਰੀ 27 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ Google Play Arena ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਸਾਈਨਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : November 18, 2026 at 10:15 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਗੇਮਾਂ BGMI ਅਤੇ Real Cricket ਲਈ Google Play Arena ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਨੇ ਨੋਡਵਿਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ
BGMI ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਖਿਡਾਰੀ 19 ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ LAN ਫਿਨਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਛੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ Mahi Clutchers ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।- ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ
BGMI ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
BGMI ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟ੍ਰੈਕ ਹਨ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਖਿਡਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਕਲੱਬ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਲੋਜ਼ਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਟ੍ਰੈਕ ਮੁੰਬਈ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ Google Play Arena ਪੇਜ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ BGMI ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਓਪਨ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਲੱਬ Team S8UL, GodLike Esports, Orangutan Gaming, Revenant XSpark, Team Apex Gaming ਅਤੇ Mahi Clutchers ਹਨ। Mahi Clutchers ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋ ਗੇਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ
ਇਹ ਦੋ ਗੇਮ BGMI ਅਤੇ Real Cricket ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਿਵਾਉਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ BGMI ਅਤੇ Real Cricket ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ Google Play Arena ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੇ ਹਨ।- ਕ੍ਰਾਫਟਨ ਇੰਡੀਆ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Google Play Arena ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, BGMI ਦੇ 4.7 ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇਡੀਅਮ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਵਤਾਰ, ਵਾਇਸ ਪੈਕ, ਇਮੋਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-