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Apple ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੌਰਾਨ iPhone ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲ

ਐਪਲ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੌਰਾਨ iPhone Pro ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ-ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲੇਗਾ।

APPLE GLASS CENTRIC DESIGN
APPLE GLASS CENTRIC DESIGN (APPLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 4:22 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ iPhone Pro ਅਤੇ Pro Max ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ V73 ਅਤੇ V74 ਕੋਡਨੇਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ Jefferies ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਐਡੀਸਨ ਲੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਗਲਾਸ-ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ 2027 ਲਈ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਗਲਾਸ-ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ?

ਗੁਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਲਾਸ-ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਬੈਕ ਦੋਨੋਂ ਪੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋ ਮੱਧ ਫ੍ਰੇਮ ਵੱਲ ਕਰਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਰਵਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ iPhone 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ iPhone 11 ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗਲਾਸ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਬੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਡਿਸਪਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨੀ ਟਿਪਸਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਆਈਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ ਲਈ ਦੋ ਏ ਡਿਸਪਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਬ 6.4 ਇੰਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 7 ਇੰਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6.4 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਡਿਸਪਲੇ iPhone 20 Pro ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ 7 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਡਿਸਪਲੇ iPhone 20 Pro Max ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ iPhone 17 Pro ਵਿੱਚ 6.3 ਇੰਚ ਅਤੇ Pro Max ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 7 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਡਿਸਪਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਪਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ 2020 ਵਿੱਚ iPhone 12 ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਫਲੈਟ-ਏਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਐਪਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਫੋਨ ਨੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

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TAGGED:

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APPLE GLASS CENTRIC DESIGN

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