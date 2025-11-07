ਬਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ

ਬਾਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ
Published : November 7, 2025 at 1:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Ducati ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ Ducati Multistrada V4 Pikes Peak ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak ਦਾ ਇੰਜਣ
Multistrada V4 Pikes Peak ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ Multistrada ਬਾਈਕਸ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿੱਚ 1,158cc V4 Granturismo ਇੰਜਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 10,750rpm 'ਤੇ 168 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 9,000rpm 'ਤੇ 123.8Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Ducati ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜਣ E20 ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਲੰਡਰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਲਟੀਸਟ੍ਰਾਡਾ V4 ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਲਟੀਸਟ੍ਰਾਡਾ V4 ਪਾਈਕਸ ਪੀਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਸ ਮੋਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਥ੍ਰੋਟਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਰਾਈਡਰ ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਕਸ ਪੀਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ Ohlins Smart EC 2.0 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Panigale V4 S ਅਤੇ Streetfighter V4 S 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮੋਡ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਂਪਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਲਟੀਸਟ੍ਰਾਡਾ V4 ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਿੱਚ 19-ਇੰਚ ਦਾ ਫਰੰਟ ਵ੍ਹੀਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਕਸ ਪੀਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 17-ਇੰਚ ਦੇ ਪਹੀਏ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਲਕੇ ਜਾਅਲੀ ਪਹੀਏ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਜੋ ਪਿਰੇਲੀ ਡਾਇਬਲੋ ਰੋਸੋ IV ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 120/70-ZR17 ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 190/55-ZR17 ਮਾਪਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Ducati Multistrada V4 Pikes Peak ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਸਾਈਡ ਸਵਿੰਗਆਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ V4 ਅਤੇ V4 S ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਂਬੋ ਸਟਾਈਲਮਾ ਕੈਲੀਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 330mm ਫਰੰਟ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਇੱਕ 280mm ਰੀਅਰ ਡਿਸਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡੁਕਾਟੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟੀਅਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਚੈਸੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈੱਡ ਐਂਗਲ ਹੁਣ 25.75 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ V4 'ਤੇ 24.5 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਰਾਈਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੁੱਟਪੇਗ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੈਂਡਲਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਲਟੀਸਟ੍ਰਾਡਾ V4 S ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸੂਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੁਕਾਟੀ ਵਹੀਕਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ (DVO) ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ABS, ਵ੍ਹੀਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 70 ਸੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਸਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਵਾਰਨਿੰਗ (FCW), ਅਡੈਪਟਿਵ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (ACC) ਅਤੇ ਬਲਾਇੰਡ ਸਪਾਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ (BSD) ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ 36.17 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ Ducati Multistrada V4 Pikes Peak ਮਲਟੀ V4 S ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸਨੂੰ ਡੁਕਾਟੀ ਪੈਨਿਗੇਲ V4 S ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ 39 ਲੱਖ ਹੈ।
