ਟਾਟਾ ਏਰਿਸ 'ਚ ਹਨ ਇਹ 6 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜੋ ਟਾਟਾ ਟਿਗੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਣੋ...
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟਾਟਾ ਏਰਿਸ ਕੰਪੈਕਟ ਸੇਡਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।
Published : September 27, 2026 at 5:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਡਾਨ, ਨਵੀਂ ਟਾਟਾ ਏਰਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਟਾ ਟਿਗੋਰ ਕੰਪੈਕਟ ਸੇਡਾਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਬਦਲਾਅ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਹੈ।
1. ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਨਵੀਂ ਏਰਿਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸੀਟ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਠੋਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
2. ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਟਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟਾਟਾ ਏਰਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟਾਟਾ ਏਰਿਸ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਟਾ ਟਿਗੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਏਅਰਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ।
3. ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਰਿਕਾਰਡਰ ਫੰਕਸ਼ਨ
ਟਾਟਾ ਏਰਿਸ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਾਊਂਡ-ਵਿਊ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਟਾਟਾ ਏਰਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
4. ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਧੂ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਦਰੇਟ ਸੀਟ ਅਪਹੋਲਸਟਰੀ
ਟਾਟਾ ਟਿਗੋਰ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰਿਕ ਸੀਟ ਅਪਹੋਲਸਟਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਏਰਿਸ ਲੈਦਰੇਟ ਅਪਹੋਲਸਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਡਰਾਈਵ ਦੌਰਾਨ।"
5. ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ
ਟਾਟਾ ਏਰਿਸ ਆਪਣੀ ਉਪਕਰਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲੰਬੇ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
6. ਕਨੈਕਟਡ ਕਾਰ ਟੈਕ
ਟਾਟਾ ਏਰਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ 'iRA' ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਟੈਪਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਕ ਜਾਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਲਣ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਵੈਲੇਟ ਮੋਡ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।