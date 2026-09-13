Zomato ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ 'Cash on Delivery' ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ, ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
Zomato ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 13, 2026 at 2:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਪ Zomato ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Zomato ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ 'ਪੇ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ' ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਚਾਰਜ
Zomato ਐਪ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਜ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਚਾਰਜ 5 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 7 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPI, ਕ੍ਰੇਡਿਟ/ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਬੈਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ Zomato ਵੱਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ GST ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Zomato ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 14.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
Zomato ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 23 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਫੂਡ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। Rapido ਦਾ 'Only' ਐਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵੀ 'Eat in' ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Zomato ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ Swiggy ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ Zomato ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 250 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੁੜਗਾਓਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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