Starlink ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

Starlink ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : October 14, 2026 at 10:52 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: RSS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਸਕ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਕ ਨੇ X 'ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਸਗੰਠਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਗੰਠਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।-ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰੱਦ
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਅਪਲਾਈ ਰੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।-ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।-ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।-ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਨੇਤਾ
ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦੰਗਿਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ, ਦੰਗਿਆਂ, ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਟੂ-ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲੇਜ਼ਰ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਰੇਲੂ ਗੇਟਵੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।-ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਯੂਕਰੇਨ, ਈਰਾਨ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਤਾਈਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। -ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5G ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ Huawei ਅਤੇ ZTE ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ Huawei ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ZTE ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ 5G ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 5G ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਦੌਰ 'ਤੇ 5Gi ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।-ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ
ਜੇਕਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ।-ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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Conclusion: