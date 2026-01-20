ETV Bharat / technology

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਈਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

INDIA VS CHINA
INDIA VS CHINA (BYD/IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 20, 2026 at 5:26 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਈਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ WTO ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਵੱਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਆਯਾਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ WTO ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਨੀਵਾ ਵਿੱਚ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼?

ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਆਯਾਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ WTO ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ SCM ਸਮਝੌਤਾ, GATT 1994 ਅਤੇ TRIMs ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

WTO ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

SCM ਸਮਝੌਤਾ: ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ 'ਤੋ ਰੋਕ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

GATT 1994: ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਹੈ, ਜੋ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

TRIMs ਸਮਝੌਤਾ: ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੋਕਲ ਕੰਟੈਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ-ਲਿੰਕਡ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੇਮਿਸਟ੍ਰੀ ਸੇਲ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ PLI ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਵੀ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਈਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

CPCA ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.01 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨੀ ਈਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਈਵੀ 'ਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 14.25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਆਯਾਤ 11.52 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 113.45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਘਾਟਾ 99.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।

