ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਲ 'ਚ iPhone ਸਮੇਤ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ?

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 22, 2026 at 1:29 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ੍ਹ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਈਫਓਨ 17 ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 82,900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੇਲ ਦੌਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸੇਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਥੋ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤਰੁੰਤ ਆਫ਼ਰਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਓ।

ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਫ਼ਰਸ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ SBI ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਆਫ਼ਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਸਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਲੀ EMI ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਫ਼ਰਸ?

ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ, ਲੈਪਟਾਪਾਂ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਵਾਸ਼ਿਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਫਰਿੱਜ਼, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ, ਸਮਾਰਟਵਾਚ, ਏਅਰਬੱਡਸ, DSLR, ਹੈਡਫੋਨ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਸਾਊਂਡ ਬਾਰ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਹੀਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

