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Hero Splendor+ ਅਤੇ HF Deluxe Flex Fuel 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਲਾਭ?

Hero ਨੇ Hero Splendor+ ਅਤੇ HF Deluxe Flex Fuel ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਈਕਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

DISCOUNT ON HF DELUXE FLEX FUEL
DISCOUNT ON HF DELUXE FLEX FUEL (HERO SPLENDOR PLUS and HF DELUXE FLEX FUEL)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 3:18 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Hero Motocorp ਨੇ E85-ਅਨੁਕੂਲ Hero Splendor+ ਅਤੇ HF Deluxe Flex Fuel ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ Hero Motocorp ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਬਾਈਕਾਂ 'ਤੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ E85-ਅਨੁਕੂਲ ਯਾਤਰੀ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 78,710 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 68,792 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ Hero Splendor+ Flex Fuel ਦੀ ਕੀਮਤ 82,710 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ HF Deluxe Flex Fuel ਦੀ ਕੀਮਤ 72,792 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Hero Splendor+ Flex Fuel ਦੀ ਕੀਮਤ E20-ਅਨੁਕੂਲ Splendor+ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1,153 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, HF Deluxe Flex Fuel ਹੁਣ HF Deluxe i3S Cast ਮਾਡਲ ਤੋਂ 1,650 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਬਾਈਕਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, E85 ਫਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Hero MotoCorp ਨੇ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 36 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਲੇ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਿਊਲ ਪੰਪ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਿਊਲ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਕੈਲੀਬਰੇਟ ECU ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ E85 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੀਕ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਟਾਰਕ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਣਿਆ-ਪਹਿਚਾਣਿਆ 97.2 cc ਦਾ ਏਅਰ ਕੂਲਡ ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ E85 ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 8.4 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 8.3 Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋ ਬਾਈਕਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਮ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। Hero MotoCorp ਨੇ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਾਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀ-ਐਨਾਲਾਗ ਯੰਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

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DISCOUNT ON HF DELUXE FLEX FUEL

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